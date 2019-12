Zeer teleurstellende uitspraak in Legiolease-zaak tegen Dexia

De rechter oordeelde achtereenvolgens dat de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond wel ontvankelijk zijn, maar dat er geen generieke uitspraak gedaan kan worden wat betreft misleiding. Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond zouden de misleidende aard per product en reclame-uiting moeten aangeven. Over een paginagrote advertentie inzake het product de Winstverdriedubbelaar, meende de rechtbank alvast dat die niet misleidend is.

“Het is onbegrijpelijk dat de rechter deze specifieke advertentie die destijds in de Telegraaf stond als niet misleidend beoordeelt. Nota bene deze advertentie is zelfs door de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), die zich nu aan de kant van Dexia in de strijd heeft gemengd, als misleidend bestempeld,” aldus de woordvoerder van Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond. “De grote winstmogelijkheden benadrukken en slechts versluierend verwijzen naar de slechte kanten van het product, waarbij woorden als ‘verlies’en ‘(rest-)schuld’ bewust worden gemeden, is in de ogen van de Amsterdamse Rechtbank blijkbaar toelaatbaar.”

De Rechtbank meent dat er slechts van misleiding gesproken kan worden als de vermoedelijke verwachting van de “gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument” na lezing van het materiaal niet strookt met de werkelijkheid. Volgens de Rechtbank was daarvan in dit geval geen sprake.

“Overigens verbaast het ons in hoge mate dat de rechter al een oordeel over die advertentie heeft gegeven. De wet eist namelijk dat het Dexia is, die moet aantonen dat er van misleiding geen sprake is”. In deze procedure hebben Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond niet gezien dat Dexia dat bewijs heeft geleverd, terwijl de Rechtbank nu wel een oordeelt velt.

Op korte termijn verwachten de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond mededelingen te kunnen doen over een eventueel hoger beroep.