Steun voor PvdA-voorstel bankvoorzieningen

De Consumentenbond zal zich sterk maken om de initiatiefwet ‘toegankelijkheid en betaalbaarheid banken’ van de PvdA ingevoerd te krijgen. De bond ondersteunt dit wetsvoorstel om de service van banken te verbeteren van harte, net als MKB-Nederland en de ANBO.

De Consumentenbond heeft in 2002 een onderzoek gedaan naar de dienstverlening van banken en constateerde toen al dat de service van banken afneemt. Consumenten moeten bankhandelingen, zoals het opnemen en storten van geld en het doen van een spoedoverboeking, kunnen doen bij een filiaal in hun buurt.

De PvdA-fractie dient deze week een initiatiefwet in om de bereikbaarheid van bankvoorzieningen in kleine kernen en stadswijken te vergroten. Iedereen moet in zijn eigen buurt zijn bankzaken kunnen regelen. De toegang tot het betalingsverkeer en de beschikking over contant geld zijn noodzakelijke voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer, zo stelt de PvdA. Voor de partij is het onaanvaardbaar dat steeds meer mensen te maken hebben met voorzieningen die uit hun buurt verdwijnen. Op veel plekken zijn geen bankkantoren of postkantoren meer te vinden.

De Consumentenbond is blij met de stap van de PvdA. De bond meent dat dit zal leiden tot samenwerking tussen banken om gezamenlijk filialen open te houden in wijken en gebieden waar nu geen enkele bank meer te vinden is. In het najaar zal de initiatiefwet in de Tweede Kamer worden besproken waarna de bereikbaarheid van basisbankdiensten wettelijk kan worden vastgelegd. De bond publiceert in de Geldgids van november een onderzoek naar de kosten van het betalingsverkeer, de kwaliteit van de dienstverlening van klantenservices van banken, geldopname aan de balie en de spreiding van bankkantoren en geldautomaten.