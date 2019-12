Freeler spamde onbedoeld

De Consumentenbond heeft internetaanbieder Freeler vandaag aangesproken op de manier waarop het bedrijf nieuwe klanten werft. De bond vindt dat Freeler op slinkse wijze ongevraagde reclame via e-mail verstuurt.

De internetaanbieder stuurde zijn klanten een mailtje met daarin het verzoek een mailtje via de website van Freeler te versturen naar vrienden en bekenden om klant te worden van Freeler. Daarmee kregen consumenten reclame van Freeler via hun eigen vrienden, kennissen en familieleden zonder dat zij daarom gevraagd hadden of toestemming hadden gegeven.

De Consumentenbond vindt deze manier van klantenwerving in strijd met het spam-verbod uit de telecommunicatiewet. Daarin staat namelijk dat reclame via e-mail versturen niet mag behalve met expliciete toestemming van de ontvanger of als er een zakelijke relatie is. Verder is het ongepast omdat de actie het verstrekken van e-mailadressen van vrienden en bekenden via het web stimuleert.

Freeler heeft de Consumentenbond inmiddels laten weten zich niet te beseffen dat deze handelwijze onbehoorlijk is en heeft de actie van zijn website gehaald. De bond vindt dat Freeler zelf zijn klanten die het e-mailtje hebben gehad op de hoogte moet brengen waarom de actie beƫindigd is.