Boetes van AFM aan Dexia steun in rug aandelenleasegedupeerden

De boetes, die de AFM aan Dexia heeft opgelegd zijn opnieuw een steun in de rug van de aandelenleasegedupeerden. Begin augustus maken de Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en VEB bekend hoe zij verder zullen gaan.

Begin juli deed de rechter een teleurstellende uitspraak in de legioleasezaak tegen Dexia. Vorige week kwam er een positief bericht in de zaak ten gunste van de gedupeerden, toen de Commissie Geschillen Aandelenlease haar eindrapport presenteerde. Deze week is opnieuw een goed signaal afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten, die aan Dexia boetes heeft opgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) dient er op toe te zien dat de aanbieders van financiële producten zich behoorlijk gedragen ten opzichte van consumenten. Als dat niet gebeurt dan heeft de AFM een aantal mogelijkheden om die aanbieders op de vingers te tikken. Een van die mogelijkheden is een boete geven. Zo’n boete hoeft overigens niet in verhouding te staan tot de schade die is aangericht. De wet limiteert die boetes. Verder is de AFM niet verplicht om bekend te maken of zij aan een aanbieder een boete oplegt. Dat dat nu wel gebeurt is veelzeggend.

Dexia heeft in een advertentie in enkele dagbladen gereageerd. Zij is het niet eens met de feiten waarvoor de boetes zijn opgelegd. Of er beroep tegen de boetes wordt ingesteld is niet duidelijk. In de advertentie stelt Dexia dat zij een Hardheidsclausule heeft ingesteld om –in haar ogen- ernstig gedupeerden oplossingen aan te bieden. Wij hebben steeds bezwaar gemaakt tegen het feit dat consumenten die van de Harheidsclausule gebruik willen maken, vooraf een verklaring moeten tekenen waarin zij afzien van iedere verdere juridische actie. Als Dexia vervolgens stelt dat de Hardheidsclausule voor die consument niet geldt, staat deze met lege handen.

Verder stelt Dexia dat zij niet zal accepteren dat elke client de mogelijkheid krijgt om “teleurstellende resultaten van een bewust genomen beleggingsrisico” nu op de bank af te wentelen.

Wij maken ernstig bezwaar tegen deze beeldvorming. Het handelt hier niet om teleurgestelde beleggers, die een deel van hun vermogen verloren zagen gaan. Het gaat om misleide consumenten, die naast al hun inleg kwijt geraakt te zijn ook nog eens fors moeten bijbetalen.

Lees de toelichting over de boetes van het AFM op de website van de AFM (site opent in een nieuw venster).