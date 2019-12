Consumentenbond wil vast tarief bij 088-nummers

Vanaf september kunnen bedrijven en instellingen gebeld worden via een nieuw 088-nummer. Vooral ondernemingen met meer vestigingen werken daardoor efficiënter. Zij volstaan namelijk met één 088-nummer.

De Consumentenbond pleit ervoor om een vast tarief te hanteren voor de 088-nummers. De bond heeft wel de voorkeur dat het tarief lager komt te liggen dan het tarief dat consumenten nu betalen voor interlokaal bellen. De bond vreest dat als bedrijven zelf het bedrag mogen bepalen, het consumenten zal afschrikken om deze nummers te bellen.

Een gedifferentieerd tarief biedt de consument te weinig zekerheid over de belkosten. Er kan dan een zelfde effect optreden als bij 090X-nummers: als gevolg van regelmatig misbruik worden deze nummers door consumenten afgesloten. Als dat gebeurt is de inzet van bedrijfsnummers in de 088-reeks meteen weer om zeep geholpen. De Consumentenbond heeft daarom bij het overleg met het ministerie van Economische Zaken over de 088-nummers in 2003 al aangegeven dat er een risico is op dezelfde fouten als bij 090X-nummers. Mocht er van ongewenste ontwikkelingen in tarieven sprake zijn dan maakt de Consumentenbond zich daartegen hard.