Bond eist handhaving kwaliteit spoorvervoer

Zolang het mobiliteitsbeleid in Nederland nog volop in discussie is, zijn prijsverhogingen of snijden in de dienstverlening op het spoor uit den boze. Dat is het standpunt van de Consumentenbond in reactie op berichten in het Algemeen Dagblad over bezuinigingen op 19 verliesgevende trajecten.

Wij vinden het gebrek aan besluitvorming over het spoor en de manier waarop reizigers in het onzekere worden gelaten bedroevend. Bij staatssecretaris Schultz van Haegen hebben wij al eerder hierover ons beklag gedaan.

De overheid betaalt de NS voor treinvervoer op een aantal trajecten die niet tot het hoofdrailnet behoren maar wel belangrijk zijn voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Al eerder heeft de NS aangekondigd dat zij van deze verliesgevende lijnen af wil.

Door de berichtgeving in de media wordt de indruk gewekt dat er binnen afzienbare tijd geen treinen meer zullen rijden op bijvoorbeeld de Zoetermeerlijn en in de Betuwe. Wij vinden dat er, zolang de overheid nog geen mobiliteitsbeleid heeft ontwikkeld, niet gerommeld mag worden aan de kwaliteit van het treinvervoer.

In 2005 is de NS-dienstregeling in grote lijnen gelijk gebleven. In 2007 staan er grote veranderingen op het spoor op stapel. Wij vinden dat tot en met 2007 de huidige dienstverlening moet worden gegarandeerd.

Er zijn steeds meer tekenen dat de NS en de overheid zich vooral willen richten op de drukke lijnen in de randstad. Wanneer echter het openbaar vervoer in de rest van het land wordt verwaarloosd, kan dat leiden tot een neerwaartse spiraal omdat steeds meer mensen het openbaar vervoer de rug toekeren.

