Klachten over bezorgkosten Wehkamp

De Consumentenbond ontving signalen van leden die via de website van Wehkamp een bestelling deden. Tot hun verbazing werden zij geconfronteerd met extra kosten voor de bezorging van hun bestelling terwijl dit niet op hun overzicht van kosten werd vermeld. Naar aanleiding van deze klachten hebben wij de directie van Wehkamp geïnformeerd en hun reactie gevraagd.

De Wet Koop op Afstand zegt namelijk ten aanzien van dit punt dat voordat de overeenkomst wordt aangegaan, de eventuele kosten van aflevering op duidelijke en begrijpelijke wijze moeten worden verstrekt (artikel 46c). Blijkbaar is dit op de website van Wehkamp niet het geval, gezien het feit dat wij klachten hebben ontvangen.

De directie van Wehkamp liet ons in een brief weten dat zij op de hoogte is van het euvel en dat zij doende is om het te verhelpen. Het zal nog wel ongeveer een half jaar duren voordat dit geregeld is.

Let u dus tot die tijd op het totaalbedrag aan kosten en vergeet u niet op dezelfde pagina “de bezorgkosten van uw bestelling”aan te klikken voor informatie over deze extra kosten.