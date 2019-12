Kloonbatterijen in mobiele telefoons kunnen ontploffen

Kloonbatterijen voor mobiele telefoons blijken niet altijd een kortsluitbeveiliging te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De van toepassing zijnde norm eist geen kortsluitbeveiliging voor alle type batterijen.

Door het ontbreken van deze eis kunnen batterijen die oververhit raken, niet van de markt worden gehaald. Bovendien meldt de VWA niet welke klonen onveilig zijn, waardoor consumenten onwetend blijven of zij risico lopen. De bond eist van de overheid nieuwe scherpe normen voor deze batterijen, openbaarheid van informatie door de VWA en dat onveilige batterijen van de markt gehaald worden.

In februari 2004 meldde de VWA dat kloonbatterijen tekortkomingen vertoonden. Deze week rapporteerde de VWA de officiële resultaten aan de bond, waaruit blijkt dat de situatie ernstiger is. Van de zeven types onderzochte legale niet-merkbatterijen (klonen) blijken alle drie de exemplaren van één type bij kortsluiting van een cel te exploderen. Bij een ander type kloonbatterij bleek de batterij bij kortsluiting zo heet te worden, dat het omhulsel smolt. De VWA kan batterijen die oververhit raken niet van de markt halen, aangezien ze voldoen aan de huidige normen. Ook informeert de VWA het publiek niet welke klonen kunnen ontploffen.

Naast kloonbatterijen zijn er ook merkvervalsingen op de markt. Bij twee van de vijf onderzochte types vervalsingen traden explosies op. Bij één type vervalsing smolt het omhulsel bij kortsluiting van de batterij. Consumenten kunnen niet zien of ze een vervalste batterij hebben. Nokia garandeerde de bond vorig jaar dat consumenten altijd een Nokiabatterij geleverd krijgen bij de aanschaf van een Nokia-telefoon bij een officieel verkooppunt. De VWA sluit echter niet uit dat consumenten toch een Nokia-telefoon met een vervalste batterij geleverd hebben gekregen. De bond zal Nokia om opheldering vragen.

Onlangs zijn er weer drie nieuwe ontploffingen van mobiele telefoons geweest in Hong Kong. De bond wil dat betrokken ministeries snel in actie komen om te voorkomen dat er nieuwe ongelukken plaatsvinden. De bond maakt zich ook zorgen over batterijen in bijvoorbeeld digitale camera’s. De bond eist op basis van het VWA-onderzoek dat er nieuwe scherpe veiligheidsnormen komen voor batterijen in elektronica, dat de VWA een informatieplicht krijgt richting consumenten als zij op onveilige producten stuit ongeacht of deze aan de norm voldoen en dat onveilige batterijen alsnog van de markt worden gehaald.