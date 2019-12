Honderden passagiers gestrand op Schiphol en Curacao

Honderden consumenten die een vlucht hebben geboekt met de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij DCA zijn de afgelopen dagen gestrand op Schiphol of CuraƧao. Het enige vliegtuig dat DCA ter beschikking heeft, voldoet niet aan alle veiligheidseisen en staat op Schiphol aan de grond. Passagiers wordt geen alternatief geboden.

De Consumentenbond krijgt DCA niet te pakken om te overleggen over alternatieven. Daarom heeft de bond een brandbrief gestuurd aan de Antilliaanse minister van Economische Zaken met een dringende oproep gestrande reizigers te helpen. De bond vraagt om alsnog voor vervangend vervoer te zorgen voor consumenten die niet wegkomen. De KLM heeft de bond gezegd open te staan voor dergelijke verzoeken van DCA of de Antilliaanse regering. Ook wil de Consumentenbond dat de Antilliaanse regering druk uitoefent op DCA om passagiers schadevergoeding te betalen, die extra kosten hebben moeten maken voor een vervangende vlucht.

Uitgebreider toezicht

Ook de Nederlandse staatsecretaris voor Verkeer, mevrouw Schultz is door de bond opgeroepen in actie te komen. De bond ziet in deze gebeurtenis nieuwe aanleiding om te gaan pleiten voor uitgebreider toezicht op luchtvaartmaatschappijen. Niet alleen veiligheid moet worden beoordeeld, ook het gedrag richting passagiers en hun financiƫle positie.