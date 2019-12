Sitebezoeker positief over kleuretiket

Ruim 1900 mensen hebben op onze site gereageerd op de stelling: ‘Ik ben voorstander van het idee om met een kleur op het label aan te geven hoe gezond een product is’. 81% van de respondenten antwoordt positief en 19% negatief.

Wij krijgen hiermee veel steun van consumenten bij onze oproep aan voedingsproducenten om op hun producten met een kleur aangeven of een product ‘bij voorkeur’ (groen), middenweg (geel) of ‘bij uitzondering’ (rood) gegeten zou moeten worden. De producenten kunnen voor deze indeling de criteria gebruiken, die het Voedingscentrum per voedingscategorie heeft opgesteld.

Wij willen dat consumenten in één oogopslag kunnen zien of ze te maken hebben met een goed product. Voor consumenten is het immers niet eenvoudig om op basis van de huidige etiketten voedingsmiddelen te kiezen die samen een gezonde dagelijkse voeding vormen.

