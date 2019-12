Scoubidous blijken ongevaarlijk

Spelen met scoubidous is ongevaarlijk. Dat concludeert de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) na een onderzoek. Begin augustus wees een Duits onderzoek op aanwezigheid van weekmakers in de speeltouwtjes. Een Duitse deelraadminister van Volksgezondheid heeft vervolgens gewaarschuwd om de touwtjes niet in de mond te nemen. De VWA in Nederland vindt dat de hoeveelheden weekmakers die vrijkomen uit de touwtjes zo minimaal zijn, dat er geen gevaar bestaat voor de gezondheid. Wel raadt de VWA sabbelen door peuters af in verband met gevaar op verstikking.

De Consumentenbond is blij dat de resultaten zo snel bekend zijn. De bond blijft pleiten voor een algemene Europese norm voor weekmakers in speelgoed. We willen ook dat de nieuwe Europese chemicaliënwetgeving de fabrikanten verplicht aannemelijk te maken dat de producten veilig zijn. Een fabrikant die een nieuw product op de markt brengt, moet dan vooraf de risico’s onderzoeken en daar de consument van op de hoogte stellen.