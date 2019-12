Cd-beveiligingen leveren ergernis op

Cd’s worden sinds enkele jaren met regelmaat voorzien van technische beveiligingen die het kopiëren daarvan moeilijker maken. De platenindustrie doet dit omdat het makkelijker is geworden om een perfecte kopie te maken van een cd en deze via internet te delen zijn met de rest van de wereld. Dit is een probleem voor de platenindustrie.

De Consumentenbond is van mening dat iedereen die auteursrechtelijke werken zoals muziek uitbrengt, recht heeft op een reële vergoeding voor diens creativiteit. De Consumentenbond vindt echter dat de platenindustrie daarbij kiest voor slechte oplossingen die consumenten duperen. Zij doet weinig meer dan de consument die een kopie voor eigen gebruik maakt, te criminaliseren en de kopie voor eigen gebruik feitelijk onmogelijk te maken.

Daarnaast maakt de industrie met de toegepaste beveiligingstechnieken geen gebruik meer van de normale cd-standaard die alle cd-spelers kennen. Steeds vaker liggen in de winkel aangepaste cd’s die er hetzelfde uitzien als een "klassieke" audio-cd, maar het cd-logo ontbreekt. Ondertussen betalen consumenten voor beschrijfbare cd’s wel een behoorlijk bedrag aan de Stichting Thuiskopie (€0.42 per uur opnameruimte), met een opslag om de eventuele kopie voor eigen gebruik te vergoeden aan de artiest en de platenbazen.

Als de consument een product koopt, moet dat product voldoen aan redelijke verwachtingen. Een cd moet je kunnen afspelen in iedere speler met een cd-logo en als dat niet het geval is, is dat reden om het cd-tje terug te brengen naar de winkel. Mocht er voor het gewenste muziekstuk geen afspeelbare cd beschikbaar zijn, dan rest er voor de consument weinig meer dan stilte.

