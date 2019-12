Consumentenbond opent Meldpunt Pinpasfraude

Signalen dat banken claims snel afwijzen



Pinpas kwijt? Toch geld van je rekening? Dan ben je slachtoffer van fraude. Uit eerdere signalen van leden van de bond blijkt dat banken geneigd zijn schadeclaims na pinpasfraude direct af te wijzen. De Consumentenbond wil inventariseren op welke problemen de consumenten stuiten en welke banken de meeste problemen veroorzaken. Alle leden kunnen zich melden bij het Meldpunt Pinpasfraude op deze website. Leden kunnen ook het speciale telefoonnummer 070 - 445 46 47 bellen.



De komende drie dagen kunnen gedupeerde consumenten van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 09.00 uur terecht bij het Meldpunt Pinpasfraude. Hier kunnen zij hun ervaringen over misbruik van een gestolen of verloren pinpas kwijt. De signalen over pinpasfraude nemen toe. Het gaat hierbij onder meer om het afschrijven van bedragen van de rekening van de consument na verlies of diefstal van de pinpas. Het kan gaan om hoge bedragen. Voor consumenten is het belangrijk dat zij bij financiële schade snel en serieus door hun eigen bank worden geholpen. De Consumentenbond wil in kaart brengen hoe banken omgaan met deze klachten. Wijzen ze bijvoorbeeld stelselmatig een schadeclaim af? Wanneer is in de ogen van de banken onzorgvuldig gehandeld door een consument die geconfronteerd wordt met ongewenste geldafschrijvingen via zijn bankpas?



Consumenten die hun ervaringen met hun bank op dit gebied willen melden kunnen de komende drie dagen terecht bij het Meldpunt Pinpasfraude. Op deze site staat een meldingsformulier dat sitebezoekers kunnen versturen aan de bond en tips wat te doen bij pinpasfraude. Leden van de bond kunnen hun ervaring ook kwijt op een speciaal telefoonnummer - 070 4 45 46 47 – dat geopend is van 09.00 tot 21.00 uur. Bovendien kunnen leden hier advies krijgen wat te doen bij een geplunderde bankrekening.