Hotelboekingssites goedkoopst

De goedkoopste manier om een hotelkamer in een grote stad te reserveren is via een hotelboekingssite. Dat blijkt uit een steekproef die de Reisgids van de Consumentenbond deed onder dertig hotels in vier Europese steden. In veruit de meeste gevallen is een reservering telefonisch bij hotel of via de hotelwebsite het duurst. Het onderzoek naar hotelprijzen staat in de Reisgids die 20 augustus verscheen.

Uit het onderzoek blijkt dat de goedkoopste manier om te reserveren via een hotelreserveringssite is. De op een na goedkoopste methode is via een reisorganisatie. Via de website van het hotel of direct telefonisch bij het hotel is in veruit de meeste gevallen het duurst. De Reisgids heeft de prijzen gecheckt van dertig hotels in Brussel, Parijs, Berlijn en Praag. Het opvallendste prijsverschil is hotel Mercure in Parijs. Via de website moet €285 per persoon worden betaald en via ebookers €157. Opmerkelijk is ook het verschil tussen wat kamers op de (eigen) website kosten en wat hotels zelf telefonisch doorgeven. In één geval scheelde dat €87,50 per persoon. Nabellen levert hier geld op.

Voor de steekproef zijn de prijzen telefonisch en via de website van het hotel opgevraagd. Bij reisorganisaties aan de hand van hun stedenspecials en uit de boekingssites is gekozen voor tien sites met het grootste aanbod en meeste naamsbekendheid.