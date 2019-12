Nieuw uitstel financiële wet dreigt

Minister Zalm van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij nog niet klaar is met alle voorbereidingen rondom de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Hierdoor dreigt de invoering van de nieuwe wet opnieuw te worden uitgesteld, tot naar verwachting medio 2005.

De Consumentenbond kan niet leven met nieuw uitstel. De WFD beschermt consumenten namelijk stukken beter tegen financiële producten en diensten en vooral tegen aanbieders. De WFD geeft de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), veel meer middelen om op te treden tegen overtredingen, zoals misleidende reclame en ondeskundige adviseurs.

Financiële sector terughoudend

De bond wacht al enige tijd op behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. De financiële branche – banken, verzekeraars en financiële adviseurs – zitten niet te wachten op nieuwe wetgeving. Zij lijken dan ook alles aan te grijpen om invoering te vertragen.

Na inspraakrondes met de branche gaat de minister nog de puntjes op de i zetten en de spelregels van de wet vastleggen. De vraag is nu wat de Tweede Kamer doet. De bond wil – overigens net als minister Zalm en de AFM - dat de Tweede Kamer niet wacht op de exacte spelregels en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel snel in behandeling neemt, zoals gepland in september. De WFD kan volgens de bond nu al worden aangenomen. In de contacten met kamerleden zal de bond hier ook sterk op aandringen.