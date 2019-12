Start bemiddelingsactie containerreinigers

het niet nakomen van de verplichtingen,

de onduidelijkheid over overname van de werkzaamheden van het bedrijf Wasbeer,

de onbereikbaarheid van het bedrijf en de onterechte inning van bedragen door een incassobureau.

De Consumentenbond ontvangt al sinds langere tijd veel klachten over de handelwijze van CCN. Het gaat hierbij ondermeer om:

Bemiddelingsactie

De laatste maanden is het aantal klachten toegenomen. Hieruit blijkt dat CCN de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten niet nakomt. Daarom start de Consumentenbond een bemiddelingsactie voor gedupeerde CCN-klanten. CCN heeft de bond toegezegd tot een snelle en goede oplossing van de problemen te komen. Leden van de Consumentenbond betalen voor de bemiddeling €5 als bijdrage in de kosten.



Doe mee

