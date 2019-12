Pleidooi voor schadefonds pinpasfraude

Banken wijzen schadeclaims na pinpasfraude in grote meerderheid af. Om in de toekomst het leed te verzachten pleit de bond bij de banken voor een schadefonds dat gedupeerden tegemoet komt bij pinpasfraude.

Van gedupeerde consumenten krijgt 78% een afwijzing met als reden dat zij onzorgvuldig met hun pas of pincode zijn omgegaan. Dit blijkt uit de resultaten van het Meldpunt Pinpasfraude waar binnen drie dagen ruim vijfhonderd consumenten hun ervaringen met pinpasfraude hebben gemeld.

Vijfhonderd consumenten meldden verleden week hun ervaringen bij het Meldpunt Pinpasfraude dat door de Consumentenbond was ingesteld. Vierhonderd mensen belden over een gestolen of verloren pinpas. De overige meldingen gingen over spookpinnen.

Van de vierhonderd reacties heeft 98% een schadeclaim bij de bank ingediend, omdat er onterecht een bedrag van hun rekening is afgeschreven. In 78% van de gevallen is de schadeclaim door de bank afgewezen. De klacht kennen een gemiddelde behandelingstermijn van vier maanden.

Slechts 5% van de gedupeerde consumenten was tevreden over de afhandeling door de bank. Het gemiddelde bedrag dat is afgeschreven is €2164. Om het leed voor gedupeerden te verzachten heeft de Consumentenbond aanbevelingen opgesteld voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Oproep voor schadefonds gedupeerden

De belangrijkste wens is de oproep aan banken om een schadefonds in het leven te roepen voor gedupeerden van pinpasfraude. Gedupeerden moeten uit dit fonds een tegemoetkoming van 50% van de geleden schade ontvangen, met een maximum van €1000.

De banken moeten deze tegemoetkoming direct geven aan consumenten die een klacht indienen bij de bank. Als de bank de klacht toewijst, wordt de tegemoetkoming aangevuld tot het volledige schadebedrag. Wijst de bank de klacht af dan heeft de consument de keuze: ofwel hij betaalt de tegemoetkoming terug aan de bank of hij stapt naar de Geschillencommissie Bankzaken.

De Geschillencommissie heeft dezelfde mogelijkheden (klacht ge- of ongegrond verklaren), maar kan als het gaat om twijfelgevallen bepalen dat de tegemoetkoming uit het schadefonds niet hoeft te worden terugbetaald.



Pinlimiet van €500

De Consumentenbond beveelt verder aan om de limiet voor opnames aan de geldautomaat standaard voor alle consumenten op €500 per dag te stellen. Consumenten die een hogere limiet willen, moeten dat zelf aangeven. Ook stelt de bond dat de afhandeling van de klacht binnen twee maanden moet zijn gedaan. Deze limiet zou moeten gelden voor alle banken.

Tot slot wil de bond dat banken hun klanten beter voorlichten over de mogelijkheden van de Geschillencommissie, over de risico’s van een hoge opnamelimiet en over de risico’s van een hoge kredietlimiet.



