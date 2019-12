Politieke partijen ondersteunen eisen omtrent Wfd

Op dinsdagmiddag zeven september heeft directeur Klaske de Jonge van de Consumentenbond de resultaten van de enquête omtrent het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening (Wfd) aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën. Deze enquête is gehouden onder honderden consumenten, die gevraagd zijn wat zij verwachten van het wetsvoorstel Wfd. Ook heeft de bond nog ruim 300 handtekeningen overhandigd.

De aanbevelingen en de handtekeningen werden in ontvangst genomen door de voorzitter van de Tweede Kamer, Jacques Tichelaar, de griffier van de Tweede Kamer René Berk, Myra Koomen van het CDA, Ferd Crone van Partij van de Arbeid en Cees Venderik van Groen Links.

Onduidelijkheid omtrent provisie

De Consumentenbond mist in het wetsvoorstel duidelijke regels over de manier waarop financiële aanbieders worden betaald (provisie), de deskundigheid op persoonsniveau en een geschillenregeling. De aanbevelingen van de Consumentenbond om de Wfd nog consumentvriendelijker te maken, stonden met krachtige teksten op de actieborden die de bond gebruikte, zoals:

Alle financiële adviseurs deskundig

Eén geschillencommissie

Transparante beloning voor financiële adviseurs

Burger heeft recht op goede informatie

De reacties van de aanwezige politieke partijen waren positief. Allen kunnen zich vinden in de aanbevelingen van de bond. Myra Koomen: “Ik herken heel veel in de aanbevelingen en zal me er zeker in verdiepen. U kunt er op rekenen dat we de standpunten volgende week zullen inbrengen.” De overige partijen sluiten zich daarbij aan en benadrukken het belang van transparantie nog eens nadrukkelijk. “De burger heeft recht op goede informatie”, aldus Ferd Crone.