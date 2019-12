Consument op verkeerde been bij aankoop scanner

Fabrikanten van scanners informeren consumenten onvoldoende en onduidelijk over de scanprestaties van flatbedscanners. Dat blijkt uit een test van flatbedscanners van de Duitse consumentenorganisatie, waarvan de resultaten vandaag verschijnen in het tijdschrift de Digitale Consument van de Consumentenbond. De bond vindt dat de fabrikanten hun informatie over de resolutie moeten aanpassen.

Scannerfabrikanten Canon, Epson en Hewlett Packard (HP) geven een hogere resolutie op dan de geteste scanners kunnen waarmaken. De resolutie van scanners wordt bepaald door verschillende componenten in een scanner. Fabrikanten geven alleen de waarde op van één onderdeel (de chip). Maar ook andere onderdelen bepalen de kwaliteit van de uiteindelijke resolutie. Uit het onderzoek bleek dat de andere onderdelen de kwaliteit beperken. Hierdoor is de bruikbare resolutie lager dan opgegeven. De Consumentenbond komt in het verweer tegen de 'pixelfictie'. Bij drie van de zeven onderzochte scanners ligt de bruikbare resolutie minimaal 75% lager dan opgegeven.

Maximale bruikbare resolutie

De Consumentenbond heeft Epson, Canon en HP gevraagd uit te leggen waarom zij een hogere resolutiewaarde opgeven dan het apparaat waarmaakt. De bond vindt dat consumenten onvoldoende en onduidelijk worden geïnformeerd over de maximale bruikbare resolutie van de geteste flatbedscanners. Consumenten krijgen door de resolutiewaarde die wordt opgegeven, een verkeerd beeld van de daadwerkelijke prestaties van de scanners waardoor ze het risico lopen een verkeerde aankoop te doen.



Omwisselmogelijkheid

Fabrikanten moeten duidelijkheid verschaffen en de informatie over de resolutiewaarde aanpassen, zodat consumenten weten wat ze kunnen verwachten van de scanner. Consumenten die een andere keuze hadden gemaakt als ze dit hadden geweten, moet een omwissel-/restitutiemogelijkheid worden geboden.