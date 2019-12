Media Markt stopt met misleidende slogan

Media Markt zal niet langer de slogan “laagste prijs, grootste keuze” gebruiken. De Consumentenbond is blij dat Media Markt stopt met deze manier van reclame maken en heeft de ingediende klacht bij de Reclame Code Commissie ingetrokken.

De Nederlandse Reclame Code bevat regels waaraan reclame moet voldoen. Advertenties waarin de adverteerder zich in vergelijking met concurrenten “het goedkoopst”, “minst duur”, of zijn prijzen “het laagst” noemt, zijn volgens een algemene aanbeveling van de Reclame Code Commissie vrijwel altijd misleidend. In praktisch alle gevallen is het namelijk onmogelijk om na te gaan of een dergelijke stelling juist is en kan de adverteerder het bewijs daarvan niet leveren.

De Consumentenbond maakte bezwaar tegen de reclame-uitingen van Media Markt, omdat de indruk werd gewekt dat Media Markt de laagste prijs heeft en de grootste keus. Deze uitspraak vond de bond te absoluut, in strijd met de algemene aanbeveling en daardoor misleidend voor consumenten.

Media Markt is echter niet de enige elektronicaketen die dit soort uitingen hanteert. De bond hoopt dat andere winkels het voorbeeld van Media Markt volgen en houdt dit scherp in de gaten. Zijn er winkels die nog steeds op deze manier hun klanten benaderen, dan dient de Consumentenbond ook hierover een klacht in bij de Reclame Code Commissie.