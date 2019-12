Gif aangetroffen in krenten en rozijnen

Bijna eenderde van alle merken krenten en rozijnen bevat het schimmelgif ochratoxine A. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwsbrief Gezond van de Consumentenbond.

De nieuwsbrief Gezond testte 28 zakjes met losse rozijnen, krenten en sultana’s en twee merken kinderportiedoosjes rozijnen. In 9 van deze 30 producten werd het schimmelgif ochratoxine A gevonden. Een van de onderzochte producten, de sultana’s van het merk Sunny Fruit, bevat meer gif dan volgens Europese normen is toegestaan.

Het aangetroffen schimmelgif kan de nieren en het immuunsysteem aantasten. Bovendien bestaan er aanwijzingen dat ochratoxine A kankerverwekkend is en schadelijk voor het zenuwstelsel. Het is niet direct gevaarlijk voor de gezondheid om af en toe een geringe hoeveelheid van deze stof binnen te krijgen.

Sultana is een soortnaam voor pitloze rozijnen, maar wordt door fabrikant Verkade ook gebruikt als merk. Zo brengt het bedrijf onder de naam Sultana krentenbiscuits op de markt. Bij de test is alleen gekeken naar losse rozijnen en krenten, en niet naar dergelijke koekjes. Onze test zegt dus niets over de kwaliteit van de Sultana-krentenbiscuits.

De volledige test leest u in de nieuwsbrief Gezond van september 2004.

