Verbazing over nieuwe spotjes met Frits Bom

De Consumentenbond is uiterst verbaasd over de reactie van kredietaanbieder Becam op een uitspraak van de Reclame Code Commissie. Die oordeelde dat reclamespotjes met Frits Bom als "Leningman" niet meer mogen worden uitgezonden. Becam kondigde echter aan dat Bom ook in de nieuwe commercial van het bedrijf te zien zal zijn.

De Consumentenbond is blij met de uitspraak van de Reclame Code Commissie. In de spotjes maakte Frits Bom, bekend van tv-programma's zoals "De Consumentenman" en "De Vakantieman", reclame voor Becam-kredieten in de rol van "Leningman".

De bond vindt dat bekende Nederlanders geen reclame mogen maken voor producten. Bekende Nederlanders wekken een bepaald vertrouwen bij consumenten. Hun autoriteit kan een gekleurd beeld geven van het aangeprezen product.

Becam heeft aangekondigd Bom opnieuw op te zullen voeren in een nieuwe versie van de gewraakte commercial. De Consumentenbond hoopt dat uitzending van de nieuwe reclamespot wordt tegengehouden als mocht blijken dat deze vrijwel dezelfde is als het filmpje dat nu van het scherm is gehaald.

Ook de Tweede Kamer heeft met verbazing gereageerd op de aankondiging dat Bom ook in de nieuwe reclame van Becam te zien zal zijn. De Tweede Kamer heeft aan minister Zalm van Financiƫn gevraagd wat hij hier aan gaat doen.