"Taxisector moet wakker worden"

De taximarkt werkt niet, zegt directeur Klaske de Jonge van de Consumentenbond. Marktwerking, deregulering en wetgeving hebben niets opgeleverd voor de klant. Tijd voor actie. De taxibranche is aan zet.

Het aantal taxigebruikers neemt af, de prijs is fors omhoog gegaan, de taxi heeft in de grote steden een slechte reputatie en de klant kan nog steeds niet kiezen. Dat is het resultaat van het MDW-project voor de taximarkt. Marktwerking, deregulering en wetgeving hebben niets opgeleverd voor de klant. Het is dus tijd voor actie, vindt de Consumentenbond.

De taximarkt werkt niet, vooral niet in de grote steden. Het aantal gebruikers is afgenomen terwijl er anderhalf maal zoveel taxi’s rondrijden (of beter gezegd stilstaan), de prijs is tussen 1999 en 2002 met 25% gestegen en effectieve concurrentie is er nog steeds niet.



De oorzaken zijn duidelijk. De consument vindt de taxi veel te duur en de prijs die je bij aankomst betaalt is volstrekt onvoorspelbaar, want opgebouwd uit een opstaptarief, een bedrag per kilometer en tijdseenheid. Daarbij komt dat je in de grote steden maar moet afwachten of de chauffeur je verstaat en de weg weet. Voor de klant is een taxirit op die manier een ongewis avontuur.

Daar komt bij dat er voor die klant niets te kiezen valt, omdat de informatie daarvoor ontbreekt en taxistandplaatsen in de steden nog steeds zijn ingericht volgens het principe first in first out. Je hebt de voorste dus maar te nemen.

Toch is er al iets verbeterd. Er zijn betere vervoersvoorwaarden, een klachtenloket, en een geschillencommissie en er gelden vanaf 1 juli strengere kwaliteitseisen: chauffeurs moeten de weg kennen en Nederlands kunnen spreken.

Maar dat is niet genoeg. Om de klant weer de taxi in te krijgen moeten de prijzen omlaag en moet er een eenvoudig en duidelijk gecommuniceerd tariefsysteem komen zodat de ritprijs beter voorspelbaar is.

Al een paar jaar pleit de Consumentenbond daarom voor een tarief per kilometer en een duidelijke tariefkaart, zodat je direct de prijs weet en de taxi traceerbaar is bij klachten.

Dat kilometertarief lijkt er nu te komen, maar dat is nog geen garantie dat er ook concurrentie op gang komt. Daarvoor moet de taxisector de prijzen laag houden en met innovatieve aanbiedingen komen om de klant terug te winnen, zoals het maximumtarief dat in Utrecht gehanteerd wordt voor ritten in de stad.

Voor de overheden is er ook een taak. De grote steden moeten de regels voor taxi’s versoepelen, zoals voor het stoppen onderweg, en nu eindelijk de taxistandplaatsen aanpassen, zodat de consument kan kiezen op prijs.

De rijksoverheid moet, totdat de concurrentie zijn werk doet, een scherp maximum tarief per kilometer opleggen en innovaties zoals het gebruik van de OV-chipkaart in de taxi en een boordcomputer stimuleren. Zo voorkomen we dat de taxi de boot mist.

Klaske de Jonge, directeur Consumentenbond