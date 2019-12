Groen licht voor consumentenwaakhond

Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer groen licht zal geven voor de plannen waarmee het kabinet de consument beter wil beschermen. De Consumentenbond ziet hiermee zijn jarenlange inspanningen beloond.

De Tweede-Kamercommissie van Economische Zaken ging woensdag op hoofdlijnen akkoord met het voorstellen van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken, waaronder de oprichting van een onafhankelijke consumentenautoriteit. Deze "consumentenwaakhond" moet namens de overheid toezicht houden op de naleving van consumentenwetgeving en misstanden aanpakken.

Daarnaast wil het kabinet een goede klachtenafhandeling door bedrijven en moeten consumenten makkelijker toegang krijgen tot geschillenoplossing.

De maatregelen moeten nog door de voltallige Tweede Kamer worden behandeld. Het akkoord van de Kamercommissie geeft aan dat er een meerderheid lijkt te bestaan voor de voorstellen.

De Consumentenbond heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor verbetering van de bescherming van consumenten en is dan ook blij met de steun uit de Kamer. De bond zal nauw betrokken blijven bij de uitwerking van de kabinetsplannen.

Daarnaast zullen wij onze pijlen richten op de problemen die consumenten ondervinden wanneer zij een klacht voor de rechter willen brengen. Op dit moment is de gang naar de rechter vrijwel onbegaanbar. De Consumentenbond vindt dit onacceptabel, omdat het een grondrecht is om je recht te halen, desnoods via de rechter.