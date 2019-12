Updaten Windows XP nog niet aan te raden

Vanaf vandaag wordt via Service Pack 2 (SP 2) van Microsoft het besturingssysteem van Windows XP automatisch beter beveiligd. Dat geldt voor pc’s waarbij Windows XP zelf updates van internet haalt. Consumenten die niet willen dat de update automatisch wordt uitgevoerd, kunnen hun instellingen controleren via het configuratiescherm en de automatische update uitschakelen.

Bij de service van Microsoft zitten addertjes onder het gras. De update van Microsoft is namelijk ruim 100MB groot. Consumenten die internetten via een inbelverbinding moeten rekening houden met het downloaden van de update die veel tijd en tikken kost. Consumenten betalen dus gewoon voor de gratis service.

Verder worden na installatie een aantal functionaliteiten van Windows XP gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de internetverbinding. Ook de internetmodem kan niet meer goed functioneren. Verder blijkt dat ongeveer 200 programma's niet goed overweg kunnen met Service Pack 2. Na installatie zullen deze programma's niet altijd naar behoren werken.

In het tijdschrift de Digitale Consument van de Consumentenbond dat begin november verschijnt, publiceert de bond een artikel over SP 2. Daarin wordt beschreven wat SP 2 doet en niet doet en of SP 2 doet wat het belooft. De Consumentenbond raadt consumenten aan even te wachten met de installatie van SP 2. Computergebruikers die hun pc nu al goed beveiligd hebben, lopen geen grote risico’s. Consumenten die Service Pack 2 op een later moment willen updaten kunnen Service Pack 2 gratis op cd-rom bestellen. Surf naar www.microsoft.com/netherlands/beveiliging/ om de cd-rom aan te vragen.