Afkeur over duurder treinkaartje en afbouwen scholierenkorting

De door NS aangekondigde tariefstijging van 3,25% voor 2005 is veel te fors. De Consumentenbond vindt dat de prijs met maximaal de verwachte inflatie, 1,25%, omhoog mag gaan. Dit omdat de prijs-kwaliteitverhouding nog steeds ver onder de maat is. Het tevens afbouwen van de scholierenkorting geeft aan dat NS geen enkel oog heeft voor zijn maatschappelijke functie.



Hoewel de dienstverlening van de NS geleidelijk verbetert, is deze nog lang niet op peil. Uit onderzoek van de Consumentenbond en van de NS zelf blijkt dat de prijs-kwaliteitverhouding nog steeds een onvoldoende krijgt. Het is daarom erg onverstandig om, nu heel Nederland er in koopkracht op achteruitgaat, de tarieven met meer dan 3% te verhogen. Dit zal ongetwijfeld reizigers kosten, maar daar malen de NS – en de overheid, die de tariefstijging goedkeurt - kennelijk niet om.



Samen met andere consumentenorganisaties uit het overlegorgaan Locov (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) heeft de Consumentenbond duidelijk negatief geadviseerd over de tariefplannen voor 2005. Van dit advies is door NS helaas vrijwel niets overgenomen. Dit geeft des te meer aan dat in de Vervoersconcessie die de NS ontvangt tot het jaar 2015 de invloed van de reiziger en het toezicht op kwaliteit en prijs goed moeten worden geregeld. Binnenkort beslist de Kamer over de Vervoersconcessie.



In de afgelopen tijd is de scholierenkorting voor hun maandkaart teruggebracht van 15 naar 9%. Volgens de NS is dit noodzakelijk omdat reizen in de spits duurder is dan daar buiten. Wij zijn van mening dat de scholieren niets te kiezen hebben en reizen niet voor hun plezier in de spits. De maatregel is daarom kennelijk alleen bedoeld om geld binnen te halen en getuigt niet van enig oog voor de maatschappelijk functie van openbaar vervoer. Verder is het niet uit te leggen dat gebruikers van de OV-studentenkaart, die op hetzelfde tijdstip in de trein zitten, wel hun korting behouden.

Onvoldoende waarborgen in nieuwe spoorconcessie