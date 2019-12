Liberalisering van gasmarkt levert consument niets op

Een onderzoek naar gasprijzen door de Consumentenbond wijst uit dat het overstappen naar een andere gasleverancier weinig geld oplevert. Bovendien verwacht de Consumentenbond dat de gasprijzen volgend jaar behoorlijk zullen stijgen.

De overstap naar een andere gasleverancier levert tot nu toe weinig financieel voordeel op. Dat blijkt uit een vergelijking naar gasprijzen die de Consumentenbond heeft uitgevoerd. De resultaten staan in de Consumentengids die vandaag verschijnt.

De prijsverschillen bij gas zijn klein. De vrije gas- en stroommarkt, die sinds 1 juli van dit jaar een feit is, levert de consument nauwelijks een lagere gasrekening op. Consumenten kunnen hooguit €10 per jaar besparen als ze overstappen naar een andere gasaanbieder. Volgens de Consumentenbond moeten consumenten volgend jaar rekening houden met een hogere gasrekening. Dat komt doordat de GasUniebijdrage (een korting op de inkoopkosten van gasleveranciers) komt te vervallen en de gasprijzen gekoppeld zijn aan de olieprijzen en die stijgen. Consumenten moeten vanaf 2005 rekening houden met ongeveer €100 meer per jaar voor de gasrekening.Een overstap naar een andere, goedkopere gasaanbieder, zou voor consumenten vanaf volgend jaar duurder uit kunnen pakken. Binnenkort kunnen consumenten op onze website energiebond.nl een vergelijking maken van aanbiedingen van gasleveranciers.www.energiebond.nl