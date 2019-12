Roep om verbod gezondheidsclaims ongezonde producten

Ontbijtgranen zijn vaak een minder goed begin van de dag dan de producten zelf suggereren. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 6 van de 55 onderzochte ontbijtgranen een groen label verdienen (bij voorkeur eten). De onderzochte kinderproducten verdienen, op één na, zelfs allemaal een rood label (met mate eten). De bond dringt bij minister Hoogervorst (VWS) aan op een verbod op gezondheidsclaims voor ongezonde producten.



Op de onderzochte ontbijtproducten staat vaak iets over hoe goed het is om ermee te ontbijten. Dat een product calcium, vitaminen en ijzer bevat wordt vaak prominent voorop de verpakking vermeld, waarmee een positieve invloed op de gezondheid wordt gesuggereerd. Gezondheidsclaims horen echter niet thuis op producten die op basis van te veel verzadigd vet en/of te weinig voedingsvezel maar met mate gegeten zouden moeten worden. Als dit wel gebeurt worden mensen echt op het verkeerde been gezet.



Kleuren

De Consumentenbond heeft in de Consumentengids, die vandaag verschijnt, 55 verschillende ontbijtgranen voorzien van een kleurcode. Deze geeft weer hoe gezond het product is: groen (bij voorkeur eten), geel (middenweg) of rood (met mate eten). Zes producten belanden in de groene categorie, 16 in de rode categorie en de rest in de gele categorie. De kinderproducten vallen bijna allemaal in de rode categorie en zijn vaak niet meer dan koolhydraatbommetjes met veel suiker. Om er toch wat van te maken, worden er vitaminen of andere "goede stoffen" toegevoegd.



De grote hoeveelheid energie (lees calorieën) wordt regelmatig als iets goeds gepresenteerd. De bond vindt dit onacceptabel en eist daarom een verbod op gezondheidsclaims op producten die een rode kleur verdienen. Daarnaast moeten fabrikanten hun producten gezonder maken door meer voedingsvezel en juist minder verzadigd vet en suiker toe te voegen. Speciaal op kinderen gerichte producten moeten als eerste gezonder gemaakt worden.

Bond kiest gezond

In het kader van de campagne "Bond kiest gezond" heeft de Consumentenbond een eisenpakket overhandigd aan minister Hoogervorst (VWS). De maatregelen moeten er toe leiden dat consumenten kunnen kiezen uit een ruimer aanbod van betaalbare gezondere voedingsproducten in winkels en op andere plekken. Consumenten moeten in één oogopslag kunnen zien of ze te maken hebben met een gezond product. Een verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen moet de constante verleiding indammen. Misleiding moet worden tegengegaan door een verbod op het gebruik van gezondheidsclaims op ongezonde producten.



