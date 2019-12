Ticketbureaus scheutig met servicetoeslag

Ticketbureaus rekenen meestal een paar euro extra bovenop de prijs voor het kaartje. Dit als vergoeding voor de dienst die ze verlenen, zeggen de bureaus. De consument betaalt bij bestellingen via internet en de telefoon vaak nog wat extra.De extra servicebijdrage is volgens de ticketbureaus nodig ter vergoeding van de kosten van de kaartverkoop. De Consumentenbond is van mening dat het logischer is dat de organisator, die zo’n bureau inhuurt, het grootste deel van die kosten op zich neemt.In de praktijk blijkt de consument goedkoper af als het ticket direct bij het verkooppunt zelf wordt aangeschaft. Alleen is dit helaas niet altijd mogelijk. Vindt een voorstelling uiteindelijk geen doorgang, bijvoorbeeld omdat de artiest afzegt, dan is de Consumentenbond van mening dat de consument niet alleen het geld voor het kaartje, maar ook de servicekosten terugontvangt. Dit laatste gebeurt maar zelden.

