Bond blij met Europees verbod op weekmakers in speelgoed

De Europese Unie heeft besloten een verbod uit te vaardigen op het gebruik van bepaalde weekmakers (flataten) in speelgoed. De Consumentenbond heeft, samen met de andere Europese consumentenorganisaties, lange tijd aangedrongen op dit verbod. Ook recent nog heeft de bond aangedrongen op maatregelen tegen de populaire scoubidou-touwtjes waarin vaak hoge concentraties weekmakers zitten.



Sinds 1999 geldt al een tijdelijk verbod op zes weekmakers. De EU-ministers hebben het verbod nu uitgebreid, aangescherpt en permanent gemaakt Er komt een verbod op de weekmakers DEHP, DBP en BBP in al het speelgoed. Terwijl de weekmakers DINP, DIDP en DNOP alleen worden verboden in speelgoed dat in de mond genomen kan worden en bestemd is voor kinderen tot 3 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze weekmakers de hormoonhuishouding kunnen verstoren en mogelijk een verband hebben met het ontstaan van allergie├źn, astma en kanker.