Prijswinnaars bekend

[bovenplaatje:rechts]De respons op onze prijsvraag in het kader van onze actie Bond kiest Gezond was enorm. Per post ontvingen wij 40 reacties, via de site maar liefst 396!

Veel inzendingen waren niet alleen correct, maar getuigden ook nog eens van creativiteit. Het juiste antwoord op de vraag “Hoeveel calorieën bevat een Happy Meal” luidt: 699 kcal. Een cheeseburger bevat 310 kcal, frietjes 224, saus 60 en 250 ml cola 105: opgeteld dus 699 kcal.

Uit de vele goede inzendingen hebben wij de volgende prijswinnaars getrokken:

Kitty Brouwer uit Arnhem

Sander Schouten uit Zoetermeer

Lizzy Ooms uit Noordwijkerhout

Fam. W. Dert uit Vlissingen

Joanna van Leeuwen uit Amsterdam.

Bovenstaande winnaars hebben kaartjes voor de film ‘Supersize Me’ gewonnen. Omdat wij niet weten hoe lang deze film nog in de bioscoop draait hebben wij ervoor gekozen de winnaars ieder twee bioscoopbonnen alsmede de videoband of dvd van ‘Supersize Me’ toe te zenden.

Wij wensen hen veel kijkplezier toe!