Uitkomsten stellingen

Iedere twee weken publiceren wij een nieuwe stelling in het kader van de actie Bond kiest Gezond. Stem ook mee, wij horen graag wat u van de onderwerpen vindt!

Stelling 1:

‘Bij ongezonde voedingsproducten horen geen cadeautjes voor kinderen te zitten. Zulke op kinderen gerichte marketing moet verboden worden. ‘

Zo’n 120 mensen hebben op deze, inmiddels afgesloten, stelling gereageerd.

87% is het ermee eens dat bij ongezonde voedingsproducten geen cadeautjes voor kinderen mogen zitten. 13% wil geen verbod op dergelijke cadeautjes.

De Consumentenbond wil een verbod op reclame en marketing gericht op kinderen voor ongezonde producten. Dit is een van de maatregelen die de bond, in het kader van de voedingscampagne ‘Bond kiest Gezond’ eist van minister Hoogervorst van Volksgezondheid. Door zo’n verbod worden kinderen minder vaak in de verleiding gebracht om ongezonde producten te eten.

Stem mee op onze nieuwe stelling:

‘Fabrikanten moeten de voedingsproducten die zij speciaal voor kinderen maken, zo gezond mogelijk maken’.