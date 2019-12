Jamba-ringtones ongevraagd duur

In het eerste sms'je dat iemand van een aanbieder ontvangt, moet staan:

• van wie is het afkomstig?

• wat is het tarief?

• hoeveel sms'jes krijg je?

• is het een abonnement?

• hoe meld je je af?

• wat is de website van de aanbieder?

• waar kun je klagen over de aanbieder?