Bond blij met uitkomst debat Vervoersconcessie

De Consumentenbond is blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de Vervoersconcessie onvoldoende waarborg biedt voor kwaliteit. In de Tweede Kamer is hierover gisteren een debat gehouden. De uitkomst van het debat is dat het ministerie van Verkeer & Waterstaat met een nieuw voorstel moet komen.



Kamerbreed was er veel kritiek op de Vervoersconcessie, die de NS en Pro-rail (de beheerder van de infrastructuur) het alleenrecht geeft op het hoofdrailnet de komende tien jaar. Deze kritiek kwam voor een groot deel overeen met het commentaar dat de Consumentenbond had gegeven samen met de andere consumentenorganisaties, verenigd in het Locov. De Kamerleden vinden dat de concessie zoals die er nu ligt:

weinig sturingsmogelijkheid biedt

een te beperkte definitie bevat van het publieke belang van het spoor

geen ambitie toont op het punt van reizigersgroei

onvoldoende consumenteninvloed garandeert

het toezicht op de naleving van de eisen in de concessie niet goed regelt

onvoldoende waarborg biedt voor goede kwaliteit.

Overeengekomen is dat de Kamer volgende week woensdag opnieuw schriftelijke inbreng levert. Met die inbreng in de hand zal de ministerie opnieuw gaan onderhandelen met de NS en Pro-Rail, om vervolgens met een nieuw voorstel te komen. Het streven is nog steeds om per 1 januari 2005 een nieuwe Vervoersconcessie te hebben.

De Consumentenbond ziet nu de kans om toch zijn eisen in de Vervoersconcessie te krijgen. De belangrijkste eis is dat de prijs van het treinkaartje afhankelijk moet zijn van de geleverde kwaliteit door de NS. Daarnaast moet de concessie harde criteria bevatten voor de kernprestaties op het spoor op het gebied van betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en comfort. Samen met de andere Locov-partijen zal de bond zijn eisen deze week nogmaals onder de aandacht van de Kamer brengen.