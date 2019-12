KPN-prepaidbellers kunnen voicemail weer uitzetten

Per 1 november is het mogelijk om de voicemail van KPN-prepaidtoestellen volledig uit te schakelen. De Consumentenbond hoopt dat hiermee de klachten over de voicemail die KPN standaard had aangezet, zullen stoppen. Zelfs als de prepaidgebruikers de voicemail uitzetten, ontvingen zij een meldingstekst op hun nummer, waarvoor de gebruiker moest betalen, terwijl voorheen de voicemail gewoon uit stond.



KPN Mobile biedt twee mogelijkheden om de voicemail uit te schakelen:

1. Aanzetten van de afwezigheidsmelding

Bij een afwezigheidsmelding laat u in een persoonlijke boodschap weten dat er geen voicemailberichten achtergelaten kunnen worden.

Bel "333" luister eventuele berichten uit

Kies in het hoofdmenu voor 2: "Welkomstberichten"

Kies vervolgens optie 4: "Afwezigheidsmelding"

2. Volledig uitschakelen van de voicemail

Bellers worden niet doorgeschakeld naar het voicemailplatform en ontvangen geen meldingstekst.

Beschikbaar uiterlijk maandag 1 november

Bel gratis "12339"

Volg de aanwijzingen in het menu

Bij een aantal prepaidgebruikers is op 1 september om technische redenen de voicemail aangezet. Voor deze klanten geldt een speciale regeling. Als deze gebruikers hun "afwezigheidsmelding" aanzetten, ontvangen zij een kostenvergoeding van €3,50. Prepaidbellers die gebruik maken van "12339" ontvangen geen kostenvergoeding.

