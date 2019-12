Staking openbaar vervoer: Uw rechten

Op donderdag 14 oktober lag het openbaar vervoer in Nederland voor een groot deel plat door een staking. De Consumentenbond vindt het jammer dat opnieuw zoveel reizigers getroffen worden. Wat zijn uw rechten?

Nederlandse Spoorwegen

NS biedt abonnementhouders bij een staking een vergoeding. Zij kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

een vergoeding van het abonnementsgeld voor de duur van de staking, aangezien er immers geen gebruik werd gemaakt van het abonnement

een vergoeding voor vervangend vervoer, waarbij een maximum geldt van €25 per stakingsdag.

Overigens betreurt de Consumentenbond het dat de NS in de informatie die ze verstrekt op stations en in treinen niet rept over de compensatiemogelijkheid voor abonnementshouders.



Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij NS Klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer 0900-202 11 63 (€0,10 per minuut).

Streekbussen

De busmaatschappijen, zoals Connexxion, bieden alleen vergoeding aan gedupeerde reizigers als een staking langer dan een dag duurt.

Wel blijven abonnementen mogelijk een dag langer geldig om de stakingsdag te compenseren. De busbedrijven zijn echter niet verplicht om deze tegemoetkoming te bieden, zo staat te lezen in hun algemene voorwaarden.



De Consumentenbond raadt abonnementshouders wel aan een schadevergoeding te vragen. Hoewel de algemene voorwaarden dit niet voorschrijven, zouden de vervoerders in dit geval coulant moeten zijn naar hun trouwe reizigers.