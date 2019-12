Eegalease vraagt Dexia opnieuw incassoprocedures te staken

Stichting Eegalease en de Consumentenbond hebben Dexia nogmaals dringend verzocht de incassoprocedures tegen hun achterban met een beëindigde effectenlease-overeenkomst te staken. Als Dexia hier geen gehoor aan geeft, willen de partijen dit desnoods in kort geding bij de rechter afdwingen.

Eegalease en de Consumentenbond zijn samen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) van mening dat voortzetting van de incassoprocedures na de uitspraak van de rechtbank afgelopen augustus onrechtmatig is. De Amsterdamse Rechtbank oordeelde toen in het voordeel van Eegalease, waardoor de partners van de contractanten die niet hebben meegetekend voor de aandelenlease-overeenkomst, deze overeenkomst kunnen laten vernietigen.

Geduld Eegalease is op

Afgelopen week werd het voorstel van Eegalease en de Consumentenbond om sprongcassatie aan te vragen al door Dexia naar de prullenbak verwezen. De Stichting en de bond hadden hiermee het proces willen versnellen door direct de Hoge Raad om een uitspraak te vragen.

Omdat Dexia niet op dit voorstel is ingegaan, zal nog een lange en kostbare juridische weg volgen. “Wij zijn het eerlijk gezegd goed zat dat Dexia aan de ene kant de procedure niet wil versnellen met een sprongcassatie, terwijl zij aan de andere kant doodleuk de incassoprocedures doorzet tegen mensen, die door de uitspraak in de collectieve actie van Eegalease in het gelijk zijn gesteld.” aldus een woordvoerder van de Stichting, de Consumentenbond en de VEB. “We moeten desnoods dan ook maar op dit punt de rechter vragen Dexia een halt toe te roepen.”

Bij de Stichting Eegalease zijn ruim 18.000 mensen aangesloten.

Zie voor meer informatie de websites www.leaseverlies.nl en www.eegalease.nl.