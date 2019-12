Kom ons bezoeken in Utrecht!

Op zondag 17 oktober 2004 staan wij met onze Consumentenbondbus op de Maliebaanloop in Utrecht. In het kader van onze actie ‘Bond kiest gezond’ nodigen wij u daar o.a. uit ons boodschappenmandje-spel te spelen. Voor onze tests delen wij producten in drie categoriëen in: rood (bij uitzondering eten), geel (middenweg) en groen (bij voorkeur). Wij dagen u(w kinderen) uit hetzelfde te doen: in welk mandje zou je bijvoorbeeld een pak cornflakes indelen?

Verder informeren onze medewerkers u graag over alle andere activiteiten van de bond.

Wij zien u graag a.s. zondag. Begin volgende week plaatsen wij enkele foto’s van ons bezoek aan de Maliebaanloop op de site.

Voor meer informatie: www.maliebaanloop.nl