Bezoek Consumentenbondbus geslaagd

Op zondag 17 oktober stonden we op de Maliebaan in Utrecht waar hardloopwedstrijden werden gehouden voor zowel kinderen als volwassenen. In het kader van onze campagne Bond kiest gezond hebben we nog een extra run gehouden voor de kinderen. Kinderen moesten al rennend bedenken hoe gezond bepaalde voedingsproducten zijn en deze vervolgens in het juiste boodschappenmandje stoppen.

We hadden een groen mandje voor ‘bij voorkeur’-producten, een geel mandje voor ‘middenweg’-producten en een rood mandje voor voedingsmiddelen die ‘bij uitzondering’ gegeten kunnen worden. Veel kinderen en ouders bleken producten verkeerd in te schatten. Verrassend veel ‘gezonde’ producten bleken toch in het rode mandje thuis te horen.

Op deze site vindt u een aantal productgroepen zoals frisdranken en ontbijtgranen, waarin wij de producten hebben onderverdeeld in groen, geel en rood. Zo ziet u in een oogopslag wat u het best kunt eten.

Binnenkort zullen wij op deze site nog een virtueel spel introduceren, waarmee u uw kennis van gezonde producten kunt testen. Bezoek onze site dus regelmatig!