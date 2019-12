Klantenservice energiebedrijven onder de maat

Uit onderzoek van brancheorganisatie EnergieNed blijkt dat de klantenservice en de klachtenafhandeling bij de energiebedrijven nog steeds niet optimaal is. De klanten gaven de leveranciers vorige maand een rapportcijfer van 5,9 voor de service en een 4,8 voor de klachtenafhandeling. In maart was dat nog respectievelijk 5,8 en 4,6.

De Consumentenbond merkt ook dat de service van energiebedrijven nog te vaak te wensen over laat. Het merendeel van de huidige klachten gaat over drie onderwerpen: consumenten krijgen een verkeerde of geen afrekening, de verkooptechnieken van energieleveranciers zijn soms manipulatief en ook wordt de automatische incasso soms onrechtmatig geïnd.

Over de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Durion is de laatste maand het meest geklaagd bij de bond. De Consumentenbond merkt op dat het aantal klachten en de aard van de meldingen min of meer hetzelfde is als voor de liberalisering. Een vrije gas- en stroommarkt heeft tot doel – zo heeft minister Brinkhorst energieconsumenten beloofd – lagere prijzen en beter kwaliteit. Tot nu toe valt er niets te merken van de beloofde verbeteringen.

De Consumentenbond heeft bemiddelingsacties gestart voor Nuon-, Essent- en Duriongedupeerden. De meeste klagers hebben toen een deugdelijke oplossing gekregen voor hun energiegeschil. Het grootste gedeelte van de klachten werd naar tevredenheid afgehandeld. De Consumentenbond vindt het echter onbegrijpelijk dat energiebedrijven er niet in slagen hun ‘klantenservice’ en klachtenafhandeling significant te verbeteren. De bond houdt de vinger aan de pols en zal zonodig weer in actie komen.