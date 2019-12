Bond brengt premiestijgingen zorg in kaart

De Consumentenbond opent vandaag een meldpunt waar u de aankondiging van de premiestijging van uw zorgverzekering kunt doorgeven. Zo kunnen wij direct in de bres kunnen springen nu het gevaar dreigt dat de premies van particuliere ziektekostenverzekeringen in het nieuwe jaar drastisch gaan stijgen.

De komende periode maken de ziektekostenverzekeraars hun nieuwe tarieven voor 2005 bekend. De Consumentenbond brengt de verschillen tussen de verzekeraars in kaart en gaat consumenten helpen om (opnieuw) een goede keuze te maken.

Nu al klinken vanuit de verzekeringswereld steeds meer geluiden dat de premiestijgingen wel eens de pan kunnen uitrijzen. De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland spreekt zelfs van een mogelijke stijging van maar liefst 13%. Dit zou voor een gezin met twee jonge kinderen neerkomen op zo’n 600 euro per jaar.

We hebben daarom een meldpunt geopend, waar u de premiestijging kunt doorgeven zodra uw verzekeraar die aan u bekendmakt. Met miljoenen consumenten kan de bond zo de verzekeraars optimaal in de gaten houden en zo nodig actie ondernemen.

De Consumentenbond pleit voor prijsplafond voor zorgverzekeringen. Een maximumprijs moet ertoe leiden dat de verzekeraars alleen de strikt noodzakelijke kosten doorberekenen aan de consument.

Als het aan de bond ligt, mogen de verzekeraars andere kosten die zij maken niet misbruiken voor drastische prijsstijgingen. Een voorbeeld van zulke "extra" kosten voor verzekeraars zijn de administratieve lasten van de overgangsfase naar meer marktwerking in de zorg.

Aan kartelwaakhond NMa en de Zorgautoriteit, de toezichthouder in oprichting voor de zorgsector, vraagt de bond ook positieve reactie op het verzoek vanuit de politiek om een onderzoek in te stellen naar mogelijke prijsafspraken in de zorg.

Doe mee

Meld ons de premiestijging van uw ziektekostenverzekering