Nederlanders nauwelijks pensioenbewust

Nederlanders weten nauwelijks hoe hun pensioen er na hun 65e uitziet. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker.nl, waarin ook de Consumentenbond participeert. Zo’n 80% van de mannen weet niet wat ze aan pensioen opbouwen. Bij vrouwen is dat zelfs bijna 90 procent. De Stichting heeft daarom november uitgeroepen tot pensioenmaand.

De campagne van www.pensioenkijker.nl is met name gericht op vrouwen, omdat zij een grotere kans hebben op een pensioengat. Driekwart van de vrouwen werkt (tijdelijk) in deeltijd en dat heeft grote invloed op de hoogte van het pensioen. Veranderen van baan, trouwen, kinderen krijgen, scheiden en het overlijden van de partner zijn momenten waarop vrouwen en mannen zouden moeten stilstaan bij de gevolgen voor hun pensioenopbouw.

Hart van de novembercampagne zijn de radiospots die de website onder de aandacht brengen. Daarop kunnen bezoekers onder meer hun pensioenkennis testen en vergroten. Naast de Consumentenbond werken onder meer vakbondsorganisaties, het Nibud, de Ombudsman Pensioenen, het Verbond van Verzekeraars en pensioenfondsen mee aan Pensioenkijker.nl.

