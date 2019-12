“Gratis” is niet gratis; ook niet bij Zon

Internetaanbieder Zon adverteert momenteel met "Niks is gratis. Behalve bellen natuurlijk". De Consumentenbond vindt dat Zon daarmee een belofte afgeeft die zij niet waarmaakt. Bellen is niet gratis, ook niet bij Zon.



Zon vraagt de consument namelijk voor €30 per maand een abonnement af te sluiten voor telefonie en ADSL, waarbij je nog steeds voor je KPN abonnement blijft betalen. Gratis betekent volgens de dikke van Dale nog steeds; voor niets, zonder betaling of geldelijke vergoeding. Daar is hier geen sprake van.



Natuurlijk weet de weldenkende consument best dat gratis bellen ook niet kan. Desalniettemin is het voor de Consumentenbond noodzakelijk om orde te scheppen in het oerwoud van “gratis”. Rondom nieuwe en technologisch geavanceerde diensten valt steeds vaker het woord gratis terwijl er in de meeste gevallen wél kosten zijn.



Het zou Zon en alle andere aanbieders die het woord "gratis" gebruiken sieren eerst even naar de definitie in het woordenboek te kijken voordat met deze of andere termen te schermen. De Consumentenbond vindt dat gratis, onbeperkt, supersnel en andere superlatieven niet thuis horen bij het aanprijzen en omschrijven van diensten waarvan dat nooit gezegd kan worden.