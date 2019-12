Dioxine-affaire in principe geen gevaar volksgezondheid

Volgens het Ministerie van Landbouw betekent de dioxine-affaire in principe geen gevaar voor de volksgezondheid. Mensen moeten wel heel veel van het verontreinigde gehakt en varkensvlees consumeren om er schade van te ondervinden.



De Consumentenbond is teleurgesteld over het gebrek aan communicatie rond het dioxineschandaal, waarbij door het Ministerie van Landbouw inmiddels 162 bedrijven zijn gesloten. Zodra dit woensdag bekend werd, heeft de Consumentenbond met de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) contact opgenomen of er producten met hoge dioxinegehaltes op de schappen terecht zijn gekomen en of er gevaar is voor de volksgezondheid. Daar kon de VWA helaas niet op antwoorden en verwees door naar het Ministerie van Landbouw.



Tot vandaag ontbrak het aan duidelijke informatie over het eventuele risico op de website van de VWA. De Consumentenbond dringt er al sinds lange tijd bij de VWA op aan om bij een voedselschandaal direct helder te communiceren wat er aan de hand is. Wat is het risico voor de volksgezondheid is en wat wordt er gedaan om het zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De bond vindt het onacceptabel dat consumenten zo lang in onwetendheid moeten blijven.