Rugzakje voor bezorgers kinderpostzegels

De Consumentenbond heeft alle 250.000 bezorgers van kinderpostzegels een rugzakje geschonken waarmee zij de bestelde zegels kunnen gaan afleveren. Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar ‘Lekker Gezond’ en sluit daarmee naadloos aan bij de campagne ‘Bond kiest gezond’ van de Consumentenbond. Directeur Klaske de Jonge van de Consumentenbond heeft op 8 november 2004 symbolisch een rugzakje aan de directeur van de Stichting Kinderpostzegels overhandigd.

Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar steeds ongezonder gaan leven. Ziektes als diabetes of kanker als gevolg van verkeerde voeding komen steeds vaker voor. Ook is de helft van alle Nederlanders te zwaar. Steeds meer kinderen hebben overgewicht. De overheid en het bedrijfsleven vinden dat de eerste verantwoordelijkheid bij de consument ligt. De Consumentenbond is het hier niet mee eens omdat het voor consumenten niet gemakkelijk is om te kiezen voor gezonde voeding.

In de campagne ‘Bond kiest gezond’ pleit de Consumentenbond onder andere voor:

Een breder en gezonder voedingsaanbod in bijvoorbeeld voedselautomaten. Nu zijn daar eigenlijk alleen maar snacks te koop;

Producenten moeten afzien van op kinderen gerichte reclame voor ongezonde producten;

Etiketten van ongezonde producten zoals chocoladerepen mogen geen gezondheidsclaims bevatten.

