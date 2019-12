Daphne Deckers misleidt publiek met lolly-reclame

In een tv-commercial voor Chupa Chups vertelt Daphne Deckers dat deze lollies vruchtvlees bevatten en daarmee vergelijkbaar zijn met fruit. “Zomaar wat snoepen, dat doen we niet! Bij ons is het fruit!” vertelt Deckers in de spot. “Dit komt door de toevoeging van ècht vruchtvlees en er zit geen vet in”.

De Consumentenbond vindt de reclame misleidend en heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. De commercial vertelt niet dat een Chupa Chup-lollie voor maar liefst 82% uit suiker bestaat. Het “echte vruchtvlees” maakt maar 3% van de hele lolly uit. Overigens is het gebruikte vruchtvlees door het verwerkingsproces niet te vergelijken met echt vruchtensap.

De bond heeft Daphne Deckers uitgenodigd voor een gesprek over het belang van juiste informatie over gezonde voeding. De Consumentenbond vindt dat zij daar als bekende Nederlander en als voorbeeldmoeder voor velen een rol in speelt. Door het gesprek hopen wij Daphne Deckers ervan te overtuigen zich niet meer te lenen voor dit soort reclames.

Vooral jonge kinderen zijn eerder te verleiden om te kiezen voor ongezond voedsel. De Consumentenbond wil daarom een verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen. Ook eist de bond van de overheid een verbod op de zogenoemde “gezondheidsclaims” op ongezonde producten. Lollies zouden voortaan niet langer “fruit” mogen worden genoemd.