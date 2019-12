Volksverlakkerij met waterbinders in gerookte zalm

Uit onderzoek blijkt dat er wordt geknoeid met gerookte zalm. Van de 24 merken die we onderzochten, bleken er vier kaaseiwit te bevatten en twaalf nitriet. Kaaseiwit wordt gebruikt als waterbinder waardoor de vis zwaarder wordt. Nitriet wordt waarschijnlijk als conserveringsmiddel gebruikt. De Consumentenbond eist een verbod van deze additieven. Het onderzoek naar de gerookte zalm staat in de Gezondgids van november, die vrijdag twaalf november verschijnt.

Waterbindende mengsels die vis of vlees zwaarder maken zijn helaas niet verboden. Wel moet de fabrikant op de verpakking alle ingrediënten vermelden. Dat was bij slechts één van de merken het geval. Wij zijn van mening dat er een verbod moet komen op deze waterbindende mengsels. Een consument die zalm koopt waaraan eiwit is toegevoegd, koopt immers water voor de prijs van vis. Eerder bleek ook uit onderzoek, dat er wordt geknoeid met paling.

Waterbindende mengsels

Dat het wettelijk is toegestaan om waterbindende mengsels toe te voegen zolang de ingrediënten daarvan maar op de verpakking worden vermeld, is absurd en in strijd met de belangen van de consument. Tot er een verbod is moeten producenten worden verplicht om expliciet op de verpakking te vermelden dat er aan het product waterbindende additieven zijn toegevoegd. De Consumentenbond heeft de Voedsel en Warenautoriteit gevraagd streng op te treden tegen deze volksverlakkerij.

Combinatie nitriet en vis mogelijk kankerverwekkend

Dat er ook nitriet is gevonden in de zalm vindt de bond zeer verontrustend. Deze stof werkt conserverend, maar de combinatie van nitriet en vis kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Al jaren wordt daarom afgeraden vis te eten in combinatie met nitraatrijke groente. Zalmrokers geven als verklaring dat door het rookproces of door het zeewater nitriet in de vis is gekomen. De bond acht dit onwaarschijnlijk. De Voedsel en Warenautoriteit heeft toegezegd dit nader te onderzoeken. De bond is van mening dat nitriet en vis een te risicovolle combinatie is, die mogelijk kankerverwekkend is. en daardoor niet mag voorkomen. Als blijkt dat nitriet een additief is, dan moet de Voedsel en Warenautoriteit optreden.

Lees ook

