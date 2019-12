Luchtverfrissers verspreiden gevaarlijke stoffen (met overzicht)

Even op de spuitbus drukken of een wierookstokje branden. Het gehele vertrek ruikt lekker en we voelen ons meteen beter. Maar in de dampen van deze geurverspreiders gaan tal van chemische, toxische, irriterende, allergene en zelfs kankerverwekkende stoffen schuil. Ze hebben een rampzalige impact op de kwaliteit van de lucht binnenshuis. Ze zijn bovendien veel ongezonder dan we denken. Dit blijkt uit onderzoek van de koepelorganisatie van Europese consumentenorganisaties, de BEUC.

Voor het onderzoek zijn 76 producten onderzocht, waaronder die van Airwick, Breeze, Ambi Pur, Fresh Air en een aantal huismerken. Het gaat hierbij om spuitbussen, verstuivers, gels, elektrische verstuivers, geurkaarsen, etherische oliën en wierook.

Uit het onderzoek blijkt dat luchtverfrissers vaak hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevatten, zoals benzeen en formaldehyde. Door mazen in de huidige wetgeving hoeven fabrikanten de samenstelling van hun producten niet aan te passen en zijn ze niet strafbaar.

Kankerverwekkend

In de helft van de producten zitten kankerverwekkende stoffen die te vergelijken zijn met hoge concentraties uitlaatgassen. Tweederde van de geteste luchtverfrissers bevat tevens stoffen die vermoedelijk kankerverwekkend zijn, maar waarvan dat nog niet is bewezen. De verfrissers bevatten allemaal stoffen die irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen kunnen veroorzaken. Vooral de etherische oliën en de wierook komen slecht uit de bus.

Behalve een goede Europese wetgeving pleit de Consumentenbond voor etiketten op de luchtverfrissers die waarschuwen voor de mogelijke effecten. Ook gaat de bond de fabrikanten verzoeken de schadelijke stoffen weg te laten. De bond adviseert consumenten die luchtverfrissers in huis hebben, de producten niet te gebruiken in het bijzijn van zwangere vrouwen, kinderen en mensen met allergieën of astmatische klachten.

Gezonde lucht in huis

Geurtjes bestrijden in huis of de boel lekker laten ruiken, kan ook door de lucht binnenshuis niet te vervuilen. Een luchtverfrisser zuivert de lucht niet, maar verdoezelt deze alleen. Luchten is de beste manier om nare luchtjes te verjagen. U kunt het binnenshuis op een gezonde manier lekker laten ruiken met echte bloemen of vruchten. Bijvoorbeeld een sinaasappel waar u kruidnagels in prikt en ergens in huis neerzet. Ook soda (natriumbicarbonaat) helpt tegen nare luchtjes, omdat het de zuurgraad van de dampen neutraliseert. Strooit het op de vloer (niet bij tapijt) en zuig het een paar minuten later weer op.