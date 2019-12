Pijnstillers bij het tankstation goede zaak

Zelfzorgmedicijnen zijn binnenkort te koop bij diverse tankstations. Het gaat hierbij om middelen die zonder doktersrecept verkrijgbaar zijn, zoals hoofdpijnstillers en maagzuurremmers. De Consumentenbond vindt dat een goede zaak. Maar de tankstations moeten in onze ogen wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De vrije verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, zal waarschijnlijk leiden tot een lagere prijs. De - veelal chronische - gebruikers van deze middelen hebben baat bij prijsverlagingen, aangezien zelfzorgmedicijnen grotendeels uit de verzekerde pakketten zijn gehaald. Ook is het prettig dat er voor mensen die onderweg zijn een verkooppunt in de buurt is. De verkoop van zelfzorgmiddelen is voortaan wettelijk toegestaan, als de dichtstbijzijnde apotheek of drogist meer dan drie kilometer verderop ligt

In de huidige vergunning is geregeld dat verkooppunten maximaal twintig receptloze geneesmiddelen mogen verkopen zonder dat er gediplomeerd personeel nodig is. De Consumentenbond is van mening dat de overheid nog een aantal voorwaarden moet stellen. Het is ook belangrijk dat op de verkooplocatie goede voorlichting voorhanden is over de middelen; interactieve informatiezuilen zouden hiervoor geschikt zijn. Ook moeten de tankstations de zelfzorgmiddelen op een zodanige wijze aanbieden dat er geen misverstand kan ontstaan over het feit dat het geneesmiddelen zijn. En verkopers moeten rekening houden met de plaats in het schap waar de zelfzorgmiddelen worden aangeboden. Dit om te voorkomen dat kinderen de middelen aanzien voor snoep en er gemakkelijk naar kunnen grijpen.