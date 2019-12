Eegalease wil Dexia dwingen incassoprocedures te staken

Stichting Eegalease en de Consumentenbond willen Dexia via een kort geding dwingen de incassoprocedures tegen bepaalde aandelenlease-gedupeerden te staken. Het gaat hierbij om de partners van de contractanten die niet hebben meegetekend voor de aandelenlease-overeenkomst. De Amsterdamse rechtbank oordeelde afgelopen augustus dat zij de aandelenlease-contracten kunnen laten vernietigen omdat bij huurkoop een handtekening van de partner noodzakelijk is.

Stichting Eegalease heeft Dexia het afgelopen jaar al meerdere malen verzocht de incasso-procedures te staken. Samen met de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is de Stichting van mening voortzetting van de incasso-procedures na de rechterlijke uitspraak in augustus onrechtmatig is.

Eind november spraken nog eens drie rechtbanken zich uit ten gunste van Stichting Eegalease. Dat maakt de zaak over de incassoprocedures volgens de Stichting alleen maar sterker. Het kort geding dient dinsdag 7 december bij de Amsterdamse rechtbank. Bij de Stichting Eegalease zijn inmiddels bijna 19.000 mensen aangesloten.

